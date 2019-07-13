BOĞULMA TEHLİKESİ!

Bugün saat 10:00 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında denize yüzmek için giren 25-30 yaşlarında erkek bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:00 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında denize yüzmek için giren henüz ismi tespit edilemeyen 25-30 yaşlarında erkek bir şahıs boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine olay yerine giden ilk yardım ekibi tarafından ambulansa alınmasına müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu deblet hastanesine yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.