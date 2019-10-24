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BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!

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19.10.2019 tarihinde, Bafra’da deniz içerisinde yüzdüğü sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke SPADZINSKI (K-79), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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