BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN HAYATINI KAYBETTİ!
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!
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19.10.2019 tarihinde, Bafra’da deniz içerisinde yüzdüğü sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke SPADZINSKI (K-79), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Elisabeth Gertrud Ulrıke SPADZINSKI, boğulma
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