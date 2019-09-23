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BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDILAR!

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDILAR!

Alabora olan gemide dört kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu… GKK arama kurtarma ekipleri 4 kazazedeyi kurtardı

İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu. 4 kişinin olduğu teknenin dün saat 02:55 sıralarında alabora olmasının ardından GKK arama kurtarma faaliyetleri başlattı. Deniz, hava ve karadan arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, saat 06.30 sıralarında kazazedeleri sağ olarak kurtardı. Kazazedeler hastaneye sevk edildi.

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GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, içinde bulunan 4 kişi ile denize açılan Ege Efe isimli 5 metrelik gezi teknesinin, saat 02:55 civarında İskele bölgesi açıklarında alabora olduğu ihbarı yapıldı.

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Derhal Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 adet sahil güvenlik botu ile denizden, 2 adet helikopter ile havadan, 15 kişilik polis ekibi ile karadan arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.  Kazazedeler saat 06:30’da sağ olarak kurtarıldı. Kazazedeler, sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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