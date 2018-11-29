Bomba Aşk İddiası!

Murat Dalkılıç ile Melis Sezen aşk mı yaşıyor?

Murat Dalkılıç ve Melis Sezen’in sosyal medyadan paylaştığı kareler "aşk mı yaşıyorlar" iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Murat Dalkılıç ve Melis Sezen’in bu fotoğraf karesindeki nevresim takımının benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Melis Sezen ile Murat Dalkılıç’ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İki ünlü peş peşe paylaşım yaptı. Ancak Dalkılıç 10 dakika sonra fotoğrafı kaldırdı. Murat Dalkılıç ile Melis Sezen vizyonda çok kısa süre kalabilen 'Dünya Hali' filminde oynamışlardı. İkilinin, yaklaşık 1,5 aydır aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Melis Sezen, Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Hande Erçel ile 'Siyah İnci' dizisinde beraber oynamışlardı.