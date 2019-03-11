Bomba Aşk İddiası!

İrem Sak ile Murat Cemcir arasındaki yakınlaşma magazin kulislerini hareketlendirdi.

İrem Sak ve Murat Cemcir, geçen hafta Nişantaşı Müştemilat'taydı.

Mekan içinde sarmaş dolaş dans eden İrem Sak ve Murat Cemcir, gece sonunda mekanı ayrı ayrı terk etti.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alan ikili, şimdilik ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih ediyor.