Bomba aşk iddiası! Ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Özcan Deniz kalbini ünlü modacıya kaptırdı. Aşklarının geçen yaz başladığı iddia ediliyor. Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında geçen gerginlikler günlerdir magazin sayfalarından düşmüyor. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

Özcan Deniz'in İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.Özcan Deniz Mart 2018'de evlendiği Feyza Aktan'dan Hazarin 2019'da boşanmıştı. Posta'nın haberine göre; Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor.

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