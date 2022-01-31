Bomba iddia! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü

Bir dönem aralarından su sızmayan Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'nın arkadaşlığı bitti. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaşlarının, Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdığı iddia edildi. Bu olaydan sonra ikili, birbirlerine sosyal medya üzerinden gönderme yaptı.

Sosyal medya attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı olan manken Şevval Şahin ile olan dostluğunun bittiği iddia edildi.

SALDIRI İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdı.

VİDEOLARLA GÖNDERME YAPILDI

Şeyma Subaşı-Şevval Şahin ikilisiyle ilgili bu konu gündemdeyken karşılıklı paylaşımlar da merak uyandırdı. 22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, spor yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. Şahin'in ardından Subaşı da sosyal medya hesaplarından bir video yükledi. Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel Youtube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla eski arkadaşı Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi.

"YARDIM AL"

Şahin de eski dostunun bu hamlesinden sonra "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" diye cevap yazdı.

DENİZE ATTIĞI SABANCILARIN TORUNUNUN DÖVDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yiğit Marcus Aral da önce Şevval Şahin'le yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Daha sonra ise Kerem Kamışlı'nın Marcus Aral'ı dövdürdüğü iddia edilmişti.

Snob Magazin