Bonservisi 200 bin euro, serveti 19 milyar dolar: Dünyanın en zengin futbolcusuyla tanışın

Dünyanın en zengin futbolcusu dediğimizde akıllara direkt Messi ile Ronaldo geliyor değil mi? Faiq Bolkiah bu konuda ezberleri bozmaya geldi.

Yoksulluk içinden gelen ve kaderini kariyeri ile çizen birçok futbolcunun hikayesini biliyoruz. Messi, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ve neredeyse tanıdığımız tüm yıldızlar...

Peki ya aileden zengin olan isimler yok mu? Gerard Pique, Kaka, Frank Lampard, Robin van Persie ve Mario Balotelli sorumuza yanıt olarak bekliyorlar.

Ancak bir oyuncu var ki sahip olduğu servetle herkesi geride bırarak Dünyanın En Zengin Futbolcusu olarak tanınıyor.

Kim bu Faiq Bolkiah?

Dünyanın en zengin futbolcusu uzun yıllardır İngiliz kulüplerinin kadrosunda yer alıyordu ancak bu hamlelerin tamamı fiyaskoyla sonuçlandı.

Faiq Bolkiah, 19 milyar dolar'lık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah'ın hedefi futbolcu olmaktı ve genç yaşlarda soluğu İngiltere'de aldı.

Bolkiah amcasının sultan, babasının ise prens olduğu Brunei'de milli takım için forma giyiyor. Şu ana kadar Brunei Milli Takım formasını 6 kez sırtına geçiren 23 yaşındaki oyuncu henüz golle tanışamadı.

Faiq Bolkiah kraliyet ailesinin sahip olduğu servetin varislerinden biri. Babası Prens Jefri ve amcası Sultan Hassanal Bolkiah otomobil tutkunluğuyla biliniyor. Sultanın yaklaşık 2.500 otomobili barındıran eşsiz bir koleksiyonu bulunuyordu. Daha sonra kraliyet ailesine verdiği maddi zarar nedeniyle koleksiyon dağıtıldı.

Hangi takımlarda forma giydi?

2009'da Southampton altyapısında kariyerine başlayan Faiq Bolkiah, 2013'te Chelsea'nin yolunu tuttu.

İngiltere'yi gençlik döneminde karış karış gezen Bolkiah'ın Chelsea'den sonraki durağı Leicester City oldu ve oyuncu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak beklenen seviye gelemedi ve oradaki kariyeri de 2020 yazında sona erdi.

Hangi takımlarda forma giydi?

İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı.

Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.

Şimdi ne yapıyor?

İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor.

Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.

Brunei neresi?

Brunei, Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo adasında bir ülke. Yaklaşık 437 bin nüfusa sahip ülkenin başkenti Bandar Seri Begevan. Ülkenin başlıca gelir kaynakları ise petrol ve doğalgaz. Brunei, Katar'ın ardından dünyanın en zengin ikinci ülkesi olarak biliniyor.

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