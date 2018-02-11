BORÇLUYUZ!..

Ekonomik koşullar yurttaşların yanı sıra iş piyasasını da kredi kullanmaya yönlendiriyor, bankalar her yıl milyarlarca TL’lik kredi veriyor

KREDİLERDE HER YIL ARTIŞ…

KKTC Merkez Bankası Dördüncü Çeyrek Bülteni’ne göre yurttaşların bankalardan çektiği kredi miktarı 2017 Aralık itibariyle 14 milyar 431 milyon TL’ye ulaştı, geçtiğimiz yıla oranla kredilerde yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik artış yaşandı.

MERKEZ BANKASI BÜLTENİ’NDEN:

• Krediler 2017 Aralık sonu itibariyle 14 milyar 431 milyon TL’ye ulaştı.

• İşletme kredileri ilk, tüketici kredileri ikinci sırada.

• Her iki kredide %21 civarında artış yaşandı.

• Yurttaşların döviz cinsinden çektiği krediler bir önceki yıla göre %13.30, TL cinsinden çektiği krediler ise %6.55 arttı.

• En çok talep edilen kredi miktarı 100 bin TL’den fazla krediler, 11 ila 50 bin TL dilimindeki krediler ise ikinci sırada.

Ayşe GÜLER

Yurttaşların bankalardan çektiği kredi miktarı 2017 Aralık itibariyle 14 milyar 431 milyon TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıla oranla kredilerde yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik artış yaşandı.

Hem işletme hem de tüketici kredilerinde %21 civarındaki yükseliş bültene yansırken, yurttaşlara verilen döviz cinsi kredilerde %13.30 artış olduğu kayıtlara geçti.

Öte yandan en fazla tercih edilen kredi miktarının 100 bin TL’nin üzerindeki kredilerin olması dikkat çekerken, yurttaşların aldığı kredileri kısa vadede değil, orta ve uzun vadeli olarak ödeyebildiği görüldü.

KKTC Merkez Bankası Dördüncü Çeyrek Bülteni’nde krediler ile ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

İşletme kredileri ilk, tüketici krediler ikinci sırada…

Bülten’de yer alan verilere göre; 2017 Aralık ayı itibariyle krediler arasında geçmiş dönemde olduğu gibi işletme kredileri ilk, tüketici kredileri ise ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde işletme kredilerinin 8 milyar 406 milyon TL, tüketici kredilerinin ise 4 milyar 152 milyon TL olduğu kayıtlara geçti.

%21 civarında artış…

Bültende kredilerin Aralık 2016 ila Aralık 2017 kıyaslamalarına da yer verildi.

Buna göre; geçtiğimiz yıla oranla işletme kredilerinin %21.64 oranında, tüketici kredilerinin ise %21.72 oranında arttığı görüldü.

2016 yılında işletme kredileri 6 milyar 910 milyon TL, tüketici kredileri ise 3 milyar 411 milyon TL olarak belirlenmişti.

Krediler…

Ayrıntılı olarak kredilerin dağılımı da yapılan bültende; ‘diğer krediler’ olarak adlandırılan tür 1 milyar 116 milyon TL olduğu kayıtlara geçti.

Aralık 2017 itibariyle kredi kartlarının borçları ise 394 milyon TL olarak belirlendi.

Bununla birlikte iskonto ve istişare senetleri 195 milyon TL, diğer yatırım kredileri 112 milyon TL, ihracat kredileri 6 milyon 100 bin TL, ithalat kredileri 3 milyon 700 bin TL, ihtisas kredileri 21 milyon 200 bin TL, fon kaynaklı krediler 17 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Döviz cinsi kredilerde %13.30 artış…

Öte yandan yurttaşların çektiği kredilerin para birimlerine göre dağılımda TL ve döviz cinsi borçlanmanın yakın yakına olduğu bültene yansıdı.

Bununla birlikte TL cinsinden kredilerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6.55, döviz cinsinden kredilere ise %13.30 oranında artış yaşandığı da belirtildi.

2017 yılının dördüncü çeyreğinde kredilerin 7 milyar 886 milyon TL’sinin Türk parası cinsinden, 6 milyar 5 44 milyon TL’sinin de Yabancı Para (YP) cinsinden olduğu görüldü.

Bültende kamu ve özel bankalardaki borçlanmanın para cinsine göre dağılımı da paylaşıldı.

Buna göre; söz konusu dönemde hem kamu hem de özel bankaları brüt kredilerinde daha fazla yabancı para cinsinin arttığı görüldü.

51 bin TL ile 100 bin TL tutarındaki krediler üçüncü, 1 ila 10 bin TL arasındaki krediler ise dördüncü sırada yer aldı.

Aralık 2016 ila Aralık 2017 döneminde 100 bin TL’den büyük kredilerde artış, 50-100 bin TL, 11-50 bin TL, 1-10 bin TL ve 0- bin TL dilimlerindeki kredilere ise azalma olduğu belirtildi.

100 bin TL’den fazla krediler ilk sırada…

Öte yandan yurttaşların en fazla 100 bin TL’den büyük kredilere yöneldiği bültene yansırken, bu kredi türünün toplam krediler içindeki payının %84.1 olduğu kaydedildi.

100 bin TL’den fazla krediler dışında bankalardan ‘en çok’ alınan ikinci kredi türü ise 11 ila 50 bin TL dilimindeki krediler aldı.

Söz konusu dönemde toplam krediler içinde bu kredinin payı %7.01 oldu.

Orta ve uzun vadeli kredilerde %71.5 artış!

Bültende; orta ve uzun vadeli kredilerde %71.5 artış, kısa vadeli kredilerde ise %34.71 oranında düşüş yaşandığı vurgulandı.

Verilere göre kısa vadeli krediler, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme göre 3 milyar 414 milyon TL’den 3 milyar 696 milyon TL’ye, orta ve uzun vadeli krediler ise 9 milyar 763 milyon TL’den 10 milyar 735 milyon TL’ye yükseldi.

Yenidüzen