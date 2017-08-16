BORCU OLANLAR DİKKAT!

Sosyal Sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırılmak ve gecikme zamlarına uygulanan indirimden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos’a kadar bölge amirlik ve bürolarına başvuru yapmalı...

Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçlarının yeniden yapılandırılmak ve gecikme zamlarına uygulanan indirimden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos’a kadar bölge amirlik ve bürolarına başvuruda bulunması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılan değişiklikle başlatılan, ‘birikmiş Sosyal Sigorta prim borcu olup gecikme zammı oluşanlar için indirim uygulaması’nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Sigortalılar, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirlikleri ve Bürolarına başvuruda bulunarak hem prim borçlarını yapılandırabilecek hem de gecikme zamlarına uygulanan indirimden yararlanabilecekler” denildi.