BORDÜR TAŞLARINA ÇARPIP DEVRİLDİ!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; 22 yaşındaki genç, aracıyla Metehan - Alayköy çevre yolu üzerinde seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybedip bordür taşlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Metehan - Alayköy çevre yolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza saat 08:00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Elif Nohutçu, yönetimindeki JB 997 plakalı araç ile Metehan istikametinden gelip ağıllar küçük çembere girip kuzey yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından tamburcu oldu.



