Boris Johnson’ın başı dertte: Polise ifade verdi

Corona virüsü kısıtlamalarının ihlal edildiği partiler nedeniyle zor günler geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, skandalın ortaya çıkmasıyla başlatılan dava kapsamında ifade verecek. İngiltere'de ilk kez bir başbakan ifadeye çağrılırken, Johnson üzerindeki istifa baskıları da artıyor.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın corona virüsü yasakları sırasında kuralları delip parti düzenlediği ortaya çıkmış, olay ülkede ‘partygate’ skandalı olarak anılmaya başlamıştı.

Johnson’ın başını yakan bu skandal büyümeye devam ederken, İngiliz Başbakan polise ifade verdi.

Sky News önceki gün Boris Johnson’ın skandal partide çekilmiş fotoğraflarına yer verirken, 8 farklı parti düzenlediğini öne sürdü.

İngiltere’de muhalefet yaşananlara sert tepki gösterirken, Johnson’ın partisi içinde de çatlaklar oluştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ancak Başbakan için daha ciddi olan, Scotland Yard’ın dün açıklanan taraflara yönelik cezai soruşturma açılması oldu.

Polis kaynakları İngiliz The Times gazetesine, Başbakan’ın polise ifade vermesinin ‘kaçınılmaz’ olduğunu söyledi. Johnson, Tony Blair’in 15 yıl önce ‘yolsuzluk’ iddiasıyla sorgulanmasının ardından polise ifade veren ikinci başbakan olacak.

The Times gazetesi, Blair ile tanık olarak röportaj yapıldığını belirtirken, daha önce İngiltere’de hiçbir başbakanın sorgulanmadığı aktarıldı.

JOHNSON’A İSTİFA BASKISI

Johnson’ın partygate skandalıyla ilgili olarak bu hafta bir rapor hazırlanması bekleniyor. Raporun yayınlanmasının ardından, Başbakan’ın istifasının gündeme geleceği öne sürüldü. Başbakanlık ofisi bu iddiaları reddederken, İngiltere’de çoktan Johnson’a yönelik baskılar başladı.

Dün gece bir Muhafazakar partiden bir milletvekili de Başbakan’ın istifasını istemek üzere hazırlandığını ve dün gece 10 numaradaki havanın karamsar olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, ülkede Johnson’ın istifası konuşulurken, bu durumun genel seçimle sonuçlanacağı da öne sürülüyor.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DE ORTAYA ÇIKTI

Meslektaşlarını ve Boris Johnson’ı eleştirenleri, Batı’nın Ukrayna’daki Rus saldırganlığına verdiği yanıtı desteklemeye çalışmasına ve kriz yaşamanın maliyetiyle başa çıkmasına izin vermeye çağırdılar.

Başbakanlık ofisinde corona virüs kurallarını ihlal ederek verilen partiler nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, önceki gün ofisinde doğum günü partisi verdiği de ortaya çıkmıştı.

Halkın sıkı corona virüs kuralları nedeniyle evlere kapandığı bir dönemde Johnson’ın 19 Haziran 2020'de karantina sürerken doğum günü partisi yaptığı belirtildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, başbakanın eşi tarafından kapalı alanda düzenlenen partiye yaklaşık 30 davetli katıldı, Johnson başbakanlık personeliyle beraber pasta yiyip şarkılar söyleyerek eğlendi.

Johnson’ın, kalabalık toplanmaların yasaklandığı dönemde verilen bu partiden sonra pandemi nedeniyle uygulanan kapanma sürecinin ele alındığı bir strateji toplantısına katıldığı da aktarıldı.

sözcü.com.tr