Bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Mine Tugay bornozlu paylaşım akımına uydu
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Oyuncu Mine Tugay, 'bornozlu fotoğraf' akımına uyarak, sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını paylaştı.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan Mine Tugay, ünlüler arasında yayılan bornozlu fotoğraf akımına uyarak dekolteli fotoğrafını paylaştı.
Mine Tugay'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Tugay'ın elindeki kağıtları gören takipçileri "Mine hanım acaba yeni projenizin senaryosuna mı çalışıyorsunuz?" dedi.
Etiketler : Mine Tugay, bornozlu fotoğraf
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