Bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Mine Tugay, 'bornozlu fotoğraf' akımına uyarak, sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını paylaştı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Mine Tugay, ünlüler arasında yayılan bornozlu fotoğraf akımına uyarak dekolteli fotoğrafını paylaştı.