Borsa sert düştü, döviz kurları yükseldi

Güne 8,40'ın altında başlayan dolar/TL öğleden sonra 8,45'i aşarken, euro/TL de 10,37 ile rekor kırdı. Borsada kayıp yüzde 3'ü aşarken, Reuters piyasalardaki hareketi "CHP'nin erken seçim çağrısı ve Sedat Peker'in açıklamalarının siyaseti nasıl etkileyeceğine dair belirsizliğe" bağladı.

Dolar/TL, tarihi zirvesi olan 8.58 seviyesinin hemen altında birkaç haftadır işlem gördüğü 8.3-8.4 bandını bugün belirgin bir şekilde yukarı kırarken bankacılar TL cinsi yatırım araçlarının tamamında belirsizlik nedeniyle sert satışlar görüldüğünü söylediler.

Öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla euro/TL tarihi zirveyi görürken dolar/TL 8.4520’ye kadar yükseldi. BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 3’ü aşarken bankacılık endeksi yüzde 2’nin üzerinde kayıpla işlem görüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Sedat Peker videolarının ardından seçim çağrıları ve ‘gündemi değiştirebilecek bir gelişme olur mu acaba’ endişesi bir anda piyasada satış yarattı” dedi.

CHP’DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in yayınladığı videolarda bakanlar ve eski hükümet görevlileri hakkında dile getirdiği suçlayıcı iddiaları “saçmalık” olarak değerlendirerek, istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Bunun üzerine bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Soylu’nun yalnız olmadığını belirterek desteklerken, muhalefet ise AKP’nin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca gelinen noktada seçime gidilmesi gerektiğini söyledi ve “Erdoğan Türkiye için artık bir Milli Güvenlik sorunudur. Hırsızlığın ayyuka çıktığı rüşvetin sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Bir başka bankacı ise “Kılıçdaroğlu açıklamaları erken seçim geliyor olarak alındı. 16.00’dan sonra borsa bundan çöktü” dedi.

Son dönemde muhalefet ekonomi başta olmak üzere iktidarın yönetim kabiliyetini kaybettiğini belirterek sık sık seçim çağrısı yapıyor. Ancak AKP ve MHP seçim tarihinin 2023 olduğunu, kendilerinin yeniden iktidar olacağını savunuyor.

TL NEGATİF AYRIŞTI

TL’nin bugünkü seyri satış baskısının tamamen Türkiye özelinde olduğunu da gösteriyor. Gelişmekte olan para birimleri genelinde bugün yüzde 0.1 ile yüzde 0.6 arasında değer kazancı yaşanırken TL dolar karşısında bugün yüzde 0.6 değer kaybediyor. Dolar küresel piyasalarda zayıf seyrini sürdürürken TL haricinde dolar karşısında bugün değer kaybeden bir başka para birimi bulunmuyor.

Küresel piyasalarda dolar, beklentilerin altında açıklanan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerin sabit tutulacağına yönelik açıklamalarının yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizlerin artacağına yönelik endişelerini bastırmasıyla son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde.

Dünya genelinde pandemiden toparlanma devam ederken, ABD’de faizlerin düşük olmasından dolayı paranın dışarıya kaçacağını düşünen yatırımcılar dolar pozisyonlarını hızla satıyorlar. Nisan ayında enflasyonda yaşanan artışın Fed’in para politikasına yönelik şüphelere yol açmasının ardından yatırımcılar dolar pozisyonlarında artışa gitme konusunda son derece temkinli davransalar da, Fed’in dün gece yaptığı açıklamalar içlerini rahatlatmış gibi gözüküyor.

TL ÇOK HASSAS

Bankacılar TL’nin hem dünyadaki yüksek faiz oranlarına, hem de dolardaki değerlenmeye karşı oldukça hassas bir para birimi olduğuna dikkat çekerken, yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarından uzak durmaya devam ediyorlar.

Yabancı yatırımcılar tarihi düşük seviyelere indirdikleri Türkiye yatırımlarını son haftalarda sınırlı artırdı. Ancak geçmiş seviyelerle kıyaslandığında bu artışa rağmen yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Lokal bankacılar dolardaki zayıf seyir öngörüsünün ve yüzde 19 politika faizinin TL’ye ilişkin değer kaybı risklerini sınırlayan en önemli etken olduğunu konusunda hemfikirler. Ancak yine de birçok bankacı ödemeler dengesinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek risklere de dikkat çekiyor.

Bankacılar Hazine ihaleleri dışında bu hafta gündeminde S&P’nin olası Türkiye not güncellemesini, ABD’de öncü enflasyon göstergesi olan PCE verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. Ayrıca Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen AKP MYK toplantısı da piyasada takip edilecek önemli bir diğer gelişme.

REUTERS