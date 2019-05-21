BOŞ MEYVE KASASI İÇERİSİNDE GETİRDİLER!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; TIR dorsesi içerisinde Suriye uyruklu 15 kişiyi Mağusa Limanı’na getirerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmalarında yardımcı olan TIR şoförleri sanık Kerem Çetin ile Savaş Çapar dün yargılandı

Mersin Limanı’ndan Mağusa Limanı’na geçtiğimiz cuma günü “Toros Famagusta” isimli yük gemisi ile gelen TIR aracın boş meyve kasası yüklü dorsesi içerisinde tespit edilen Suriye uyruklu 15 mültecinin muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye girişini sağlayan TIR şoförleri sanık Kerem Çetin ile Savaş Çapar, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Muhaceret yasasına aykırı harekette bulunma” davasından yargılanan sanık Çetin ile Çapar suçlu bulunarak 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildiler.

Mültecileri boş meyve kasaları arasında getirdiler

Sanık Kerem Çetin ve Savaş Çapar, 17 Mayıs 2019 tarihinde “Toros Famagusta” isimli gemi ile Mağusa Limanı’na gelmiş ve sanık Çetin’in kullanımında bulunan TIR aracın dorsesi içerisinde Suriye uyruklu 15 kişiyi gizleyerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye girişlerini sağlamak suretiyle muhaceret yasasına aykırı harekette bulunmuşlardı. Mesele ile ilgili olarak ihbar alan CÖŞ ekipleri, Mağusa Limanı’na giderek, sanık Çetin’in kullanımındaki TIR araç içerisinde yapılan aramada boş meyve kasaları arasında gizlenmiş Suriye uyruklu 15 kişiyi tespit etmişti. Akabinde tutuklanan sanık Çetin ile Çapar suçlarını kabul etmişti.

Suçlu bulundular

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, sanık Kerem Çetin ile Savaş Çapar’ı aleyhlerine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı.

İnan, huzurundaki tüm hususları değerlendirerek sanıkları 6'şar ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.