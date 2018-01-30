Boşanacaklar derken 3 çocuk geliyor!

Magazin basınında boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen ve bunu reklam malzemesi olarak kullanmaktan çekinmeyen Mustafa-Emina Sandal çifti üçüncü çocuğu yapıyor.Sık sık boşanacak haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal şu sıralar çocuklarıyla beraber Avusturya'da tatil yapıyor.

LONDRA'DA KUTLAMA



Boşanacakları konuşulan Emina Sandal ve Mustafa Sandal'ın Sırbistan'da yayınlanan Gloria dergisindeki "Çift, evliliklerinin 10'uncu yılını Londra'da gözlerden uzakta kutladı" haberi kafaları karıştırdı.

2008'DE NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI



Mustafa Sandal ile Sırbistan'da doğup büyüyen Boşnak asıllı şarkıcı Emina Jahovic, 13 Ocak 2008'de nikah masasına oturmuştu.

Geçen Kasım'da oğulları Yaman (9) ve Yavuz'a (5) rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti. Çift "Sorunlarımız var" dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise "Ayrılığı reklam için kullandıkları" iddialarına neden oldu.

BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR



Emina Sandal dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria'nın kapağını paylaştı. Emina Sandal dergiye "2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz" açıklamasını yaptı.