Boşandığı Eşine Tekrar Dönüyor!

Oyuncu Vahide Perçin, yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile birlikte yeniden aynı çatı altında olma kararı aldı.

Usta oyuncu Vahide Perçin, geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı eşi hakkında “Ayrılsak da beraberiz.” diyerek bu birlikteliğin tekrar aynı çatı altında olacağının sinyallerini vermişti.

Altan Gördüm, kızlarının ısrarıyla bir süre önce Vahide Perçin’in evine taşındı. Yine kızları Alize'nin ısrarıyla Gördüm ve Perçin çifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı. Ünlü çift, İstanbul’un en prestijli yerleşim yerlerinden olan Kemer Country’de kütük ev bakarak nikahtan sonra oturma planları yapıyor.