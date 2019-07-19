Boşandıktan sonra el ele yakalandılar!

15 aylık evlilikleri tek celsede biten Özcan Deniz-Feyza Aktan, son görüntüleri ile kafa karıştırdı.

Bir yaşında Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz-Feyza Aktan'ın 15 aylık evlilikleri, geçen ay Çağlayan Adliyesi'nde bitmişti.

Ünlü şarkıcının, kendisinden 20 yaş küçük eski eşine (27) aylık 10 bin TL, çocukları Kuzey için de 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 12 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

Tek celsede boşanan çift, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki marinada el ele görüntülenerek kafaları karıştırdı.

Bir balıkçıda yemek yiyen eski karı-koca, soruları yanıtsız bıraktı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ı el ele görenler, "barıştılar mı?" diye merak etti.

Boşanma sonrası Özcan Deniz’in, nişan yaptıkları Zekeriyaköy’deki evini, eski eşi Feyza Aktan’a verdiği iddia edildi.

Ayrıca 47 yaşındaki şarkıcının, velayeti ortak olacak oğlunun tüm eğitim masraflarını üstlendiği belirtildi. Feyza Aktan’ın, Deniz’den başka hiçbir talebi olmadığı da öğrenildi.