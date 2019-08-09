Boşandıktan sonra hastanelik oldu!

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile dün Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yaptı.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç, 5 yıl evli kaldığı Chloe Loughnan'ı mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ünlü şarkıcının, eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

BOŞANACAĞINI BİRGÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Sürekli ayrılık haberleriyle gündemde olan çift, birlikteliklerine dün nokta koydu. Ortaç’ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.

BOŞANDI, HASTANELİK OLDU

Dün anlaşmalı olarak boşanan çift, bir süre daha aynı evde kalmaya devam edecek. Duruşma çıkışı zor anlar yaşayan Chloe, akşam saatlerinde hastanelik oldu. Eski eşini hemen hastaneye götüren Ortaç, sabaha kadar başında bekledi.