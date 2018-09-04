Boşandıktan sonra itiraf etti!
"Hem dövdü..."
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, bugün katıldığı magazin programında boşandığı eşinin kendisini 20 milyon TL dolandırdığını ve dövdüğünü anlattı.
Bugün TEVE 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, 5 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırdığını ve eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını anlattı.
HEM DOLANDIRILDI HEM ŞİDDET GÖRDÜ
Eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Karlı, bunun karşısında boş durmadığını kendisinin de eşine vurduğunu söyledi. Düğünlerinde damatlığına kadar olan alışverişi kendisinin karşıladığını da söyleyen Songül Karlı, yüklü miktarda alacağını halen tahsil edemediğini de söyledi.
"AŞK ACISI ÇEKMEK İSTİYORUM"
Şimdiye kadar hiçbir ilişkisinde böylesi yoğun duygular yaşamadığını söyleyen Karlı, "Bu duyguyu hiç yaşamadım ve açıkçası tatmak istiyorum. Sabahlara kadar ağlayayım istiyorum. Şimdiye kadar bir erkek için hiç ağlamadım" şeklinde konuştu.
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