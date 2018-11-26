Boşanır boşanmaz oraya gitti!

Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, kafesinin yolunu tuttu

Acun Ilıcalı ile bugün yollarını ayıran Şeyma Subaşı, adliyeden çıkar çıkmaz işletmeciliğini yaptığı mekanına gitti.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, herkesi şaşırtarak bugün Silivri Adliyesi’nde tek celsede yollarını ayırdı. Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Şubaşı, adliye çıkışı geçtiğimiz ay Bebek’te açtığı yeni mekanına gitti. Subaşı, bu anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte Subaşı’nın o paylaşımı;