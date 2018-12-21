Boşanıyorlar mı?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle ilgili ayrılık iddiaları çıkmıştı. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'le paylaştığı fotoğrafıyla bu iddialara adeta yanıt verdi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün aralarının bozuk olduğunu ve ayrılacakları iddia edilmişti. Bu iddialardan günler sonra ise Kadir Doğulu sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül’le çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kadir Doğulu, böylece ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.