Boşanıyorlar mı?

8 Eylül 2018'de Alaçatı'da nikâh masasına oturan Mert Fırat ile İdil Fırat’ın boşanacağı iddia edildi.

İdil Fırat, bir sosyal medya hesabının gündeme taşıdığı iddianın ardından Instagram sayfasında eşi Mert Fırat'ın doğum gününü kutladı.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI

İdil Fırat romantik fotoğrafın altına ''Her gün yeniden aşık olduğum adam... İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim...'' notunu düştü.