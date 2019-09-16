"Boşanma çocuk oyuncağı değil"

Serdar Ortaç, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi.

Beş yıl evli kaldığı Chloe Loughnan’dan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı, “Pişman mısınız?” sorusuna, “Boşanma vakalarının, suyu çıktı ve tadı kaçtı. Çok fazla var, çocuk oyuncağı değil bu... Ben tabii ki birlikte ölmek ve yaşlanmak isterdim ama olmadı. Kendimi örnek vermiyorum, genel bakıyorum. Eski hanımla evlendiğim için asla pişman değilim. Yaşadığım sekiz senenin her dakikası helali hoş olsun” cevabını verdi.