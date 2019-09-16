Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. "Boşanma çocuk oyuncağı değil"
"Boşanma çocuk oyuncağı değil"

"Boşanma çocuk oyuncağı değil"

"Boşanma çocuk oyuncağı değil"

A+A-

Serdar Ortaç, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi.

Beş yıl evli kaldığı Chloe Loughnan’dan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı, “Pişman mısınız?” sorusuna, “Boşanma vakalarının, suyu çıktı ve tadı kaçtı. Çok fazla var, çocuk oyuncağı değil bu... Ben tabii ki birlikte ölmek ve yaşlanmak isterdim ama olmadı. Kendimi örnek vermiyorum, genel bakıyorum. Eski hanımla evlendiğim için asla pişman değilim. Yaşadığım sekiz senenin her dakikası helali hoş olsun” cevabını verdi.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.