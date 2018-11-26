Boşanma yeri ve saati belli oldu!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor! Acun’dan son dakika açıklaması

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı evliliğinde son dakika gelişmesi.. 2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 14.00'da boşanmak üzere Silivri Adliyesi'nde olacak. UçanKuş TV'nin özel haberi bugün 2. Sayfa isimli magazin programında da doğrulandı.

Birliktelikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın evliliği bugün sona erecek… Geçen sene dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti boşanmak üzere saat 14.00’da Silivri Adliyesi’nde olacak.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI KARARINI VERDİ!

UçanKuş TV’nin haberine göre, bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi. İkilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları söylenmişti. İkili kısa bir süre sonra ayrılmak üzere Silivri’de olacak… Acun Ilıcalı kendisine bir magazin programı tarafından gönderilen ‘Kararınız hayırlı olsun’ şeklindeki mesaja teşekkür ederek konuya netlik kazandırdı. Şeyma Subaşı henüz bir açıklama yapmadı.