Boşanmadan en çok çocuklar etkileniyor!

Boşanma çocuğu nasıl etkiler?

Boşanma aşamasındaki bazı çiftler çocuklar için birlikte kalmayı seçebilirken diğer ebeveynler boşanmanın tek seçenek olduğunu düşünebilirler. Tüm ebeveynler akıllarında birçok kaygıya sahip olsalar da en çok gelecek yaşamları ve çocukların duygusal olarak zedelenmesi konusunda endişeye kapılabilirler. Peki, boşanma çocuğu nasıl etkiler?

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi çocuktan çocuğa göre değişebilir. Boşanma, tüm çocuklar için stresli bir durum olsa da bazı çocuklar daha çabuk toparlanabilirler. Çocukların bu durumdan en az etkilenmesi için bazı ebeveyn stratejileri, çocukların boşanmanın getirdiği değişimlere uyum sağlamasına yardımcı olabilir. İşte boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri…

BOŞANMANIN ARDINDAN EN ZOR ZAMAN HANGİSİ?

Boşanmanın ardından çocuklar ilk 1-2 yıl kendi içlerinde mücadeleye girebilirler. Çocukların stres, öfke, endişe ve sinirlilik gibi durumlar yaşaması muhtemeldir. Birçok çocuk günlük yaşamına alışsa da bu dönem buna alışmak oldukça zor olabilir. Hayatın akışına kapılarak boşanma evresine kolay atlatabilen çocuklar olduğu gibi asla normale dönmeyen ve yaşamı boyunca boşanmanın izlerini taşıyan çocuklarda vardır.

YENİDEN EVLENME ÇOCUĞU NASIL ETKİLER

Çocuğun anne ve babasının yeniden evlenmesi çocuklar için en zor anlardan biridir. Yeni bir hayata alışmak var ise başka kardeşler edinmek, çocuğun hayatı boyunca sürebilen stres ve kargaşalara neden olabilir. Çocuğun fikrini uygun bir dille sormak ve ona karşı dürüt olmak onun bu durumu daha kolay kabullenmesini sağlayabilir.

BOŞANMANIN OKUL HAYATINA ETKİSİ

Boşanmış ailelerin çocukları genel olarak akademik olarak iyi performans gösteremeyebilirler. Çocukların okullarda sorun yaşamaya eğilimli ve sosyal ortamlarda kendini yalnız ve eksik hissetmesine yol açabiliyor.

KAYGIYA SEBEP OLABİLİR

Yaş, cinsiyet, kültür ne olursa olsun boşanmış ailelerin çocuklarında artan psikolojik sorunlar görülebilir. Daha çok kaygılı ve kendine güven konusunda yetersiz kalabilirler.