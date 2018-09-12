Boşanmanın sebebi bambaşka çıktı!

6,5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Demet Akalın, boşanmadaki kırmızı çizgisinin kızı Hira olduğunu söyledi. İddiaya göre Akalın, eşi Okan Kurt'a "Hira bu durumdan etkilenirse evlilik biter" dedi.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un şirketine ait 150 milyon liralık borcu hiç dert etmedi. Ancak iddialara göre aylar önce onu şu sözlerle ikaz etti: ''Gerekirse borcu birlikte öderiz ama kırmızı çizgim kızımız Hira. Eğer bu durumdan etkilenir, psikolojisi bozulursa o gün bu evlilik biter!'' Demet, eve haciz geldiği gün dediğini yapıp boşanma davası açtı. Çift dün görülen dava sonucu boşandı.

HACİZ GERİLİMİNDEN SONRA TEK CELSEDE BOŞANDI

Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketinin işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı. Ödenmeyen borcun 36 milyon TL'lik kısmı için ise geçtiğimiz günlerdeDemet Akalın ve Okan Kurt'un villasına haciz işlemi gerçekleştirildi. Zor günler geçiren Demet Akalın haciz geriliminin ardından 6,5 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Çift, Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonucunda anlaşmalı olarak boşandı.

"BU BORÇ BİZİ ETKİLEMEZ"

Okan Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Demet Akalın da bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu.

"BORÇ EVİMİZDE HUZURSUZLUK ÇIKARIRSA..."

Ancak Demet Akalın iddialara göre, "Gerekirse borcu birlikte öderiz dert değil ama bu borç evimizde huzursuzluk çıkarır, kızımız Hira'yı etkilerse o gün bu iş biter" dedi. Önceki gün Beykoz'daki evlerine haciz gelip eşyalarına el konunca Demet Akalın, dediğini yaptı ve dava açıp boşandı.

6 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA SONA ERDİ

Demet Akalın-Okan Kurt çifti, dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Duruşmaya ayrı ayrı gelen çiftin moralleri bozuktu. Toplam 10 dakika süren dava için gizlilik kararı alındı.Hira'nın velayeti anneye verilirken, Akalın, Kurt'tan nafaka ve tazminat talep etmedi.

"NE HAYIRLISI"

Okan Kurt, çıkışta ''Hayırlısı olsun'' diyen bir muhabire ''Ne hayırlısı'' sözleriyle tepki gösterdi. ''Boşanmayı sizin istediğiniz doğru mu?'' sorusunu ise şöyle cevapladı: ''Yok öyle şey.'' Demet Akalın, çıkışta Okan Kurt'la bir araya gelmedi.

"BOŞANMA FORMALİTEDEN DEĞİL"