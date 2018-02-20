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BOSTANCI YASTA!

BOSTANCI YASTA!

Acı kayıp!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, Bostancı’da sakin Ayşe Uruk dün rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

19.02.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Bostancı’da sakin Ayşe URUK (K-58), rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 20:40’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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