BOSTANCI YASTA!
Acı kayıp!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, Bostancı’da sakin Ayşe Uruk dün rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;
19.02.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Bostancı’da sakin Ayşe URUK (K-58), rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 20:40’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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