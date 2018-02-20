Botoks Yaptırdığına Bin Pişman!

Nurgül Yeşilçay (41) yaptırdığı botokstan pişman olduğunu, bu yüzden iş bile kaçırdığını itiraf etmişti.

Oyuncunun 2002’de ‘Asmalı Konak’ta kayınvadilesi ‘Sümbül Sultan’ı oynayan Selda Alkor estetiğe yorum yaptı:

'ONUN BÖYLE ANILMASINI İSTEMEM'

“O kadar güzel bir kız ki, hiç gerek yoktu estetiğe. Nurgül’e botoks olmamış, hoş değil. Onun böyle kötü anılmasını istemem.”