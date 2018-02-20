Botoks Yaptırdığına Bin Pişman!
'O kadar güzel bir kız ki, hiç gerek yoktu'
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Nurgül Yeşilçay (41) yaptırdığı botokstan pişman olduğunu, bu yüzden iş bile kaçırdığını itiraf etmişti.
Oyuncunun 2002’de ‘Asmalı Konak’ta kayınvadilesi ‘Sümbül Sultan’ı oynayan Selda Alkor estetiğe yorum yaptı:
'ONUN BÖYLE ANILMASINI İSTEMEM'
“O kadar güzel bir kız ki, hiç gerek yoktu estetiğe. Nurgül’e botoks olmamış, hoş değil. Onun böyle kötü anılmasını istemem.”
Selda Alkor, 2002 yılında Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz ile Asmalı Konak dizisinde birlikte rol almıştı
Etiketler : Nurgül Yeşilçay, botoks, Selda Alkor
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