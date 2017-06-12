BOYACI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Levent Şirketler Grubu’nun kurucusu Özer Boyacı, bugün İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Meclis Başkanı Sibel Siber de katıldı.

Önceki akşam 79 yaşında hayatını kaybeden Özer Boyacı, bazı sağlık sorunlarından dolayı tedavi görmekteydi.

Boyacı’nın sahibi olduğu Levent Şirketler Grubu inşaat, eğitim, gıda ve market zinciri olmak üzere pek çok iş alanında faaliyet gösteriyor.