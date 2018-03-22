BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN

KKTC’de üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ülkeye girerken havaalanında gözaltına alınan A.V.İ dün tutuklama talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yapan polis, zanlının 22 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de bir öğrenci yurdunun 50 metre ilerisinde kiraladığı araçta öz kızının yüzünü eliyle sıkıp, dudağını öpüp, bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının 20 Mart 2018 tarihinde ise saat 11.00 sıralarında Türkiye’den cep telefonu ile kızını aradığını, “Kıbrıs’a geliyorum. Otele gideceğiz. Kuaföre götüreceğim” dediğini ve konuşmanın devamında cinsel içerikli cümleler kurduğunu kaydeden polis, ayrıca Kıbrıs’a gelip, kızıyla sevgili olmak istediği ile ilgili söylemlerde bulunduğunu açıkladı.

Genç kızın 20 Mart tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu belirten polis, 20 Mart akşamında ülkeye giriş yapan zanlının Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki kiralık araçta ve üzerinde yapılan aramada, 4 adet 100 miligramlık viagra hap,1 şişe green temptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği arttırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çikolata tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Gözaltına alınan zanlının cep telefonunda ilk safhada yapılan incelemede, zanlının yakın zamanda Google’a, baba kız arasında cinsel ilişki, babanın kıza tecavüzü konulu 6 arama yaptığının tespit edildiğini ifade eden polis, bunun da zanlının psikolojisinin ne durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Polis, soruşturma amaçlı zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise suçlamaları kabul etmezken, “Her hap kullanan sapık mı? Ben kızımı ziyarete geldim. Kızımdan bunu beklemezdim. Söylenenler doğru değil. Şahit varsa getirsinler” dedi.

Star Kıbrıs