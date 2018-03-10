BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN! ÇOCUĞUNA BAKIN NE YAPTI?

Çin'de yaşayan bir adam, parası kalmayınca 15 aylık bebeğini internet üzerinden sattı. Dedenin durumu fark etmesi üzerine bebek talihsiz bebek kurtarıldı.

Babası tarafından 4 bin 200 sterlin (yaklaşık 22 bin TL) satılan 15 aylık bebek, dedesi tarafından kurtarıldı. Buluşma anında yaşlı adamın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

DEDESİNE TESLİM EDİLDİ

Zheng Zheng isimli 15 aylık bebek, 22 yaşındaki babası tarafından internetten satıldı. Polis yetkilileri, talihsiz bebeği bularak büyükbabasına teslim etti. O anlar duygusal sahnelerin yaşanmasına sebep oldu.

ÖFKELENİNCE SATMAYA KARAR VERMİŞ

Bebeğini satan babanın evde iki oğluna bakmak zorunda kaldığı için bunaldığı ve para kazanamadığı için de öfkelenerek böyle bir karar verdiği öğrenildi. Babası tarafından evinden 124 mil uzaklıktaki Jinan’a, yeni ailesine teslim edilen çocuk bir süre burada yaşadı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Büyükbaba, “Ay” yeni yılını kutlamak için Tengzhou’ya dönünce torunlarından birinin olmadığını fark etti ve oğlunu sorgulayıp gerçeği öğrendi. Olayı polise bildiren büyükbaba, torununun bulunmasını sağladı.

Vicdansız baba ve bebeği satın alan aile çocuk kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak.