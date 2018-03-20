BÖYLE BUDAMA MI OLUR?

Melin DOBRAN

Lefkoşa sanayi bölgesi 21. Sokakta bulunan ağacın kesilmesine, çevreci vatandaşlar tepki gösterdi. Söz konusu ağacın köküne zarar verildiğini ifade eden vatandaşlar, “Böyle budama mı olur?” dedi. Söz konusu ağacın birkaç yerden keserek budandığını belirten vatandaşlar, ağacın kökünün ise söküldüğünü söyledi. Çevreye duyarlı olan bir vatandaş, “Buradaki amaç eğer budama ise ağacın köküne neden zarar verdiler? Yola taşan dallarını budasalar yeterdi. Resmen ağaç katliamı yapmışlar” dedi.