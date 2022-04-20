  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Böyle ceza görülmedi! 15 kişi, kocasını aldatan kadını köyün ortasında ö

Böyle ceza görülmedi! 15 kişi, kocasını aldatan kadını köyün ortasında ö

Böyle ceza görülmedi! 15 kişi, kocasını aldatan kadını köyün ortasında ö 118

Böyle ceza görülmedi! 15 kişi, kocasını aldatan kadını köyün ortasında öldüresiye dövdü