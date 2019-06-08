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BÖYLE EVLENDİLER...

BÖYLE EVLENDİLER... 1115

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, İstanbul'daki nikah töreni ile birlikte dünya evine girdi.

 