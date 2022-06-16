Böyle meslek ne görüldü ne duyuldu! Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor!

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de kocası ölen veya kürtaj olan kadınların "temizlenmesi" amacıyla sırtlan adı verilen meslek grubundaki kişilerle ilişkiye zorlanması şaşkınlık yarattı. Sırtlanların ilişki başına 7 ila 10 dolar kazanması ise olayı daha ilginç hale getiriyor.

Afrika ülkelerinde birbirinden farklı gelenekler mevcut. Doğu Afrika'da en farklı geleneğe sahip ülkelerden biri ise Malavi. Öyle ki Malavi'de kocası ölmüş ya da kürtaj geçirmiş kadınlara yönelik bir uygulama, duyanlarda şaşkınlık yaratıyor.

"AMAÇ TEMİZLENMELERİ"

BBC'den Ed Butler'in haberine göre bu erkek cinsel ilişki işçilerine halk arasında "sırtlan" deniyor ve kadınlarla ilişki kurmaları tecavüz değil "temizlenme" olarak görülüyor. Bu geleneğin "tecavüz"ü meşrulaştırması bir yana, en büyük etkilerinden biri cinsel yolla geçebilen hastalıkların süratle yaygınlaşması.

KOCASI ÖLEN KADINLARLA İLİŞKİYE GİRİYOR

Aniva adlı adam Malavi'nin güneyindeki Nsanje bölgesindeki köyün önde gelen "sırtlan"larından. Malawi'nin güneyindeki bazı toplumlarda bu kişiler para karşılığında cinsel "temizlik" işleri yapıyorlar. Örneğin bir adam öldüğünde, gömülebilmesi için önce karısının "sırtlan" ile cinsel ilişkide bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bir kadın kürtaj olmuşsa yine "temizlenmek" için bu kişiyle beraber oluyor.

KAÇ KADININ HAMİLE KALDIĞINI BİLMİYOR

Yaşı hakkında muğlak konuşan Aniva 40'lı yaşlarında gibi görünüyor. Şu anda iki karısı var ve ikisi de onun bir sırtlan olarak ne iş yaptığını biliyor. Aniva şu ana kadar 104 kadınla para karşılığında cinsel ilişkide bulunduğunu söylüyor. Bildiği kadarıyla 5 çocuğu var. Cinsel ilişkide bulunduğu kadınların kaçının hamile kaldığını ise bilmiyor.

7 İLA 10 DOLAR ARASINDA PARA ALIYORLAR

Yaşadığı bölgede kendisi gibi 10 sırtlan bulunduğunu, her köyde mutlaka böyle bir kişi olduğunu anlatıyor. Her bir "temizlik" işlemi için kendilerine 7 ila 10 dolar karşılığı bir para ödeniyor.

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