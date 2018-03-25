BÖYLE Mİ OLMALI?
Ülkenin önemli dini merkezlerinden biri olan Apostolos Andreas Manastırı’na yönelik turistlerin yoğun ilgi sürerken, manastırın avlusundaki görüntüler ise, utanılacak cinsten.
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Hüseyin ERDAMAR
Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı, Hristiyan alemi için önemli dini merkezlerden biri.
Hergün yüzlerce insan ziyaret ediyor
Hemen hemen her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği bu önemli yapı, geçtiğimiz yıllarda 2 toplumlu bir organizasyonla restore edilmişti.
Avlunun hali içler acısı
Güney Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanından sürekli ziyaretçi akınına uğrayan manastırın avlusundaki çirkin görüntüler, bu önemli yapıtın saygınlığına gölge düşürecek cinsten. Sağa sola atılmış çöplerin yanında, manastırın avlusunda yer alan çeşmelerin pislik içindeki durumu ziyaretçiler tarafından sürekli eleştiri konusu oluyor.
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