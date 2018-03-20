"BÖYLE PARK YAPMAKLA NE ANLIYORLAR?"

Özellikle kalabalık iş yerleri veya büyük marketlerin yeterli olmayan park alanlarında fotoğrafta görüldüğü şekilde park eden sürücüler olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “Bu şekilde park yapan sürücülerin ellerine ne geçtiğini veya ne anladıklarını bilemiyoruz ama, çok büyük bir saygısızlık olduğunu söylemeliyiz” dediler.

Üç araçlık park yerini bu şekilde kapatan sürücünün zevk için mi yoksa park yapmasını bilmediği için mi böyle park ettiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Herkes park alanlarında park yaparken, diğer sürücüleri de düşünmelidirler” diyerek herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Halkın Sesi