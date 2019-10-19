‘Böylelerine prim vermeyelim’
‘Böylelerine prim vermeyelim’
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Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur Süalp’la Nişantaşı’nda alışveriş yaptı.
Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı ve sonrasında yalanladığı Kubilay Aka sorularına, “Şu anda yanımda çocuk var. Böylelerine prim vermeyelim, gerek yok” cevabıyla, göndermede bulundu.
Etiketler : Bade İşçil, Kubilay Aka, aşk iddia, yanıt
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