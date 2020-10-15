Boynuna bıçak dayayıp parasını aldılar

Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre Mağusa’da dünün ilk saatlerinde bıçakla soygun olayı meydana geldi.

Abdulaziz Arnous isimli kişinin boynuna bıçak dayanarak parasını alan 3 kişi kayıplara karışırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Elde edilen bilgilere göre dünün ilk saatlerinde Abdulaziz Arnous ile Moayad Noah, Lefkoşa’da otostop çeken kimliği meçhul siyahi bir şahsı araçlarına aldı.

Siyahi şahısı Mağusa’ya getiren Arnous ile Noah, konu şahsı istemi üzerine Karakol bölgesinde bir sokağa bıraktılar. Daha sonra konu siyahi şahıs yanına kimliği tespit edilemeyen 2 şahsı daha çağırarak birlikte Abdulaziz Arnous’un boynuna tasarruflarında bulundurdukları bıçağı dayayıp “Paranı ver” dedikten sonra Arnous’un üzerindeki 300 Dolar ile 400 TL parayı alarak olay yerinden kaçtılar. Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri Arnous’un şikayeti üzerine geniş çaplı soruşturma başlatarak kayıplara karışan 3 zanlıyı tespit etmeye çalışıyor.