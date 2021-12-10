Brad Pitt yeni bir ilişkiye hazır olsa da flört sürecinden nefret ediyor

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra henüz kimseyle adı anılmayan Brad Pitt'in yeni bir ilişkiye hazır olduğu ancak ilişki öncesindeki uzun flört döneminden nefret ettiği söyleniyor.

Daily Mail’in haberine göre Pitt’e yakın bir kaynak, oyuncunun artık yeni bir ilişki için hazır olduğunu söyledi. Ancak Pitt, ilişki için hazır olsa da uzun flört dönemleri konusunda son derece isteksiz.

Hatta bu nedenle bir süre Pitt’in, arkadaşı Alia Shawkat ile çıktığı da söylendi, ancak hiçbir zaman doğrulanmadı.

Pitt, 2000 – 2005 yılları arasında Jennifer Aniston ile evliydi. Ancak Bay ve Bayan Smith’in çekimleri sırasında Angelina Jolie ile yakınlaştı ve Aniston ile boşandı. Jolie ile 10 yıllık beraberlikten sonra çift 2014 yılında evlendi ve altı çocuk sahibi oldu. Brangelina olarak anılan çift, 2019 yılında boşansa da hâlâ çocukların velayeti konusunda anlaşabilmiş değiller.

sözcü.com.tr