Britanya geçiş noktalarıyla ilgili alınan kararı memnuniyetle karşıladı

Britanya, Anastasiades ve Akıncı arasında geçiş noktalarıyla ilgili alınan kararı memnuniyetle karşıladı



Kıbrıs’taki Britanya Yüksek Komiserliği, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçiş noktalarıyla ilgili alınan kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Yüksek Komiserlik, sosyal medya hesabında, iki liderin koronavirüsü ile ilgili durumun iyileştirilmesi ışığında, geçiş noktalarında uygulanan kısıtlama önlemlerinin aşamalı bir şekilde kaldırılması konusundaki kararından duyulan memnuniyetini ifade etti.



Yüksek Komiserlik, geçiş noktalarının, güvenlik içerisinde, en yakın zamanında tamamen açılmasını diledi.



Kıbrıs Haber Ajansı