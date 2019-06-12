BRTİSH CULTURE COLLEGE'E KAPATMA CEZASI!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi tarafından izinsiz ve gayrısıhhi ortam nedeniyle Hamitköy’de faaliyet gösteren British Culture College’e kapatma cezası uygulandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 20 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında 69 işyeri denetlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Hamitköy’de faaliyet gösteren British Culture College isimli iş yerine izinsiz, sağlık karnesiz ve gayrı sıhhi ortam nedeni ile kapatma cezası uygulandı.

Denetimlerde 14 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verilirken Ahmet Kaya Market isimli iş yerine son kullanma tarihi geçmiş ürünler satması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Bazı marketlerde ise tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan birçok ürün müsadere edildi.