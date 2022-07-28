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  3. BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…
BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…

BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…

BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, görevinin başına döndü…

Seçim yasaklarını ihlalden yargılanması sonrası 2 aylık hapis cezası tamamlayarak tahliye olan Özkurt, mesaisine başladı…

Özkurt kuruma gelişinde personeli tarafından alkışlarla karşılandı…

Özkurt, göreve başlamasıyla birlikte Yönetim Kurulu toplantısına katıldı…

BRT

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