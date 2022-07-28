BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…
BRTK Müdürü Özkurt görevinin başında…
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, görevinin başına döndü…
Seçim yasaklarını ihlalden yargılanması sonrası 2 aylık hapis cezası tamamlayarak tahliye olan Özkurt, mesaisine başladı…
Özkurt kuruma gelişinde personeli tarafından alkışlarla karşılandı…
Özkurt, göreve başlamasıyla birlikte Yönetim Kurulu toplantısına katıldı…
BRT
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