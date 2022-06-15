BRTK Müdürü Özkurt’un davası 22 Haziran’a ertelendi
BRTK Müdürü Özkurt’un davası 22 Haziran’a ertelendi
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un Yüksek Mahkemeye yaptığı istinaf müracaatı bugün görüşüldü.
Yüksek Mahkeme yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı, Talat Usar’dan oluşan heyet huzunda gerçekleştirlen istinaf duruşması, Başsavcılığın karşı istinaf dosyalamasına olanak tanımak üzere 22 Haziran’a ertelendi.
İstinaf duruşması 22 Haziran saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Bugünkü duruşmayı çok sayıda gazeteci de takip etti.
BRT
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