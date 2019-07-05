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BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!

Gözyaşları sel oldu!

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İnönü Nergisli yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın cenazesinde acılı ailenin feryatları yürekleri parçaladı

İnönü Nergisli yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kusetoğulları, Nergisli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nergisli Mezarlığı'na defnedildi.

Çocuk yaşta hayata veda eden Kusetoğulları’nun cenazesinde acılı ailenin feryatları bitmek bilmedi.

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