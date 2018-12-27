"Bu adam ölsün, kamyon altında kalsın..."

Papağana işkence edip ölümüne neden olan Murat Özdemir için 'Papağanın boğazını sıkmıyor aslında onlar zaten böyle ses çıkarır' açıklaması yapan Emel Müftüoğlu, konuya açıklık getirdi.

Emel Müftüoğlu, bir radyo programına konuk oldu. Geçen günlerde işkence ederek papağanın ölümüne sebep olan televizyon ünlüsü Murat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalara bir yenisini ekledi.

İşte Müftüoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

"Ben çok fazla, vırvır konuşuyorum. Özetle söylemek istediim. Böyle bir olay oldu haberiniz var mı diye sordular. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Üstünkörü videoyu izledim ve yorumladım.

Ortada sağlıksız bir adam var. Ancak bu adam da ölsün, kamyon altında kalsın demek yanlış...Nefes alan her canlıya duyarlı olmalıyız.

O kişi şiddetle ilgili tedavi görmeli. Ben şiddete karşıyım. Bu yaşta kendimi savunmak istemiyorum.

'GEREKİRSE ÖZÜR DİLERİM'

Kimseden özür dilenecek bir şey yapmadım. Bana medeniyetle nerede yanlış yaptığımı söyleseler anlarım. Gerekirse özür dilerim.”

Emel Müftüoğlu müzik dünyası hakkında da şöyle konuştu:

“Kafamdaki menajeri Türkiye’de yok. Burada organizatörler var. Eğer benim kafamdaki menajerlerden olsaydı, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan gibi isimleri dünya tanırdı.”

2000’li BEBELER BU İŞİN KAYMAĞINI YİYOR!

“90’lar aslında balon! Evet ismin duyuluyordu ancak para anlamında diyorum, çok kazanmıyorduk. O zamanla öyle paralar yoktu. Şimdi 2000’li bebeler bu işin kaymağını yiyor.”

Doksanlı yılların müzik sektörünü yorumlayan Emel Müftüoğlu, “ Bebeto yani Burak Kut...Bugünün Aleyna Tilkisi’ydi... Sevildi, iyi işler yaptı, çok kazandı aynı zamanda talihsizlikler de yaşadı. Ve hep devam etti.” dedi.

BENİM ÇİLLERİM ÜLKENİN DERDİ OLDU!

Şarkıcı İlk tanındığın dönemde neler hissettin.” sorusu üzerine; “Ben çillerimle tanındım. Ama çok ilginçtir. İnsanlar benim çilleri dert ettiler. Meşhur olduktan sonra mektuplar geldi, doktor tanıdığı olanları önerenler, ülke dert ediyor bunu kendine...ben de travma oldu.

Derken gittim yüzümdeki çilleri aldırdım. Lazer teknolojisiyle yedi kat derim soyuldu. Ben bu sıkıntıdan insanları kurtarayım dedim. Çiller gitti kendimi gördüm...Ağlamaya başladım. Güneşe çıkma, solaryuma girme dediler...hepsini yaptım öyle kendi halime döndüm."