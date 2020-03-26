Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.
Sağlık Bakanlığından Duyuru
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Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruya göre, bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.
Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.
Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57, görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.
Rakamlarla Son Durum;
Toplam test sayısı: 645
Pozitif vaka sayısı toplamı: 57
KKTC vatandaşı: 25
Alman Vatandaşı: 31
Türkmenistan Vatandaşı: 1
Taburcu edilen: 29 (Alman)
Tedavisi devam eden: 28
Tesavisi devam edenlerin dağılımı;
KKTC: 25
Alman: 2
Türkmen: 1
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