Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruya göre, bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.

Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.

Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57, görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.

Rakamlarla Son Durum;

Toplam test sayısı: 645

Pozitif vaka sayısı toplamı: 57

KKTC vatandaşı: 25

Alman Vatandaşı: 31

Türkmenistan Vatandaşı: 1

Taburcu edilen: 29 (Alman)

Tedavisi devam eden: 28

Tesavisi devam edenlerin dağılımı;

KKTC: 25

Alman: 2

Türkmen: 1