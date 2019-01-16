Bu alışkanlık kısırlaştırıyor

Şehir yaşamı, kısırlığı beraberinde getiriyor. Dr. Sarp Korcan Keskin, erkeklere çocuk sahibi olmak için geç kalmamayı öneriyor.

Genç çiftlerin korkulu rüyası kısırlık, salgın gibi yayılıyor. Her 100 çiftten 15'i, kısırlıkla mücadele ediyor. Araştırmalar, 2050 yılında tüm çocukların tüp bebek yöntemiyle dünyaya geleceğini gösteriyor. Kısırlığın bu kadar yayılmasında modern şehir hayatının getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları ve stres etkin rol oynuyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sarp Korcan Keskin, erkeklere erken yaşta evlenmeyi öneriyor. Şu bilgileri paylaşıyor.

GİDEREK ARTIYOR...

Türk erkeklerinde kısırlık, artış gösteriyor. Ülkemizde de Batılı yaşam tarzını benimseyen ve büyük şehirlerde yaşayanlarda bu durum daha sık görülüyor. Erkeklerde kısırlık, sperm üretiminin olmaması (azoospermi), üretilen spermlerin kalite veya sayısında azalma ve spermin dışarı atılamaması gibi durumlarda görülüyor. Varikosel gibi sperm kalitesini bozan hastalıklar ile genetik faktörler de kısırlığa neden olabiliyor. Araştırmalara göre erkeklerdeki sperm sayısı, her yıl ortalama yüzde 1-2 kadar azalıyor. Bu da son 50 yılda sperm sayısının yarı yarıya azalmış olacağı anlamına geliyor. Buna sebep olarak özellikle östrojen içerikli hormonlar kullanılarak yetiştirilen gıdalar, çok daha yaygın maruz kalınan radyasyon, modern hayatın getirdiği stres ve yorgunluk görülüyor. Erkeklerin yaşam tarzları da kısırlıkta etkin rol oynuyor. "Testisler için ideal ısı, vücut ısısından ortalama 1 derece daha soğuktur" diyen Dr. Keskin yüksek ısıya maruz kalan testislerin sperm kalitesini bozuyor. Yani hamam ve sauna gibi sıcak ortamlar, erkeklerde kısırlığı beraberinde getiriyor.

ERKEN EVLENİN!

Sperm sayısı ve kalitesi genel olarak bir erkeğin sağlık seviyesinin toplam bir yansıması olarak kabul ediliyor. Baba olmak isteyen erkeklerin sağlıklı gıdalar tüketmesi, kilolarına dikkat etmesi, düzenli egzersiz yapması gerekiyor. Dr. Keskin, çiftlerin şehir yaşamını bir kenara bırakmasını ve erken yaşta çocuk sahibi olmasını öneriyor.

SÜPER BESİNLER

BİTTER ÇİKOLATA: Mutluluk veren çikolata, sperm kalitesini artırır.

ISPANAK: Sperm sayısını ve doğurganlığı artırır.

MUZ: İçerdiği vitaminler ile doğurganlığı destekler.

HAVUÇ: Gözleri güçlendiren havuç, sperm sayısını artırır.

KIRMIZI MEYVE VE SEBZELER: Domates, greyfurt, karpuz, kırmızı biber, papaya gibi yiyeceklerin erkek üremesinde olumlu etkisi vardır. Sperm sayısını yüzde 70 artırır.

MANTAR: D vitamininden zengin mantar, erkeklerde cinsel hastalıkları önler.

SOMON: Sperm sayısını artırır. Üremeyi destekler.

KIRMIZI ET: Sperm sayısını ve hareketliliğini artırır.