BU AŞAMADA UBP İLE GÖRÜŞME YOK!

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş bu aşamada UBP İle herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını açıkladı.

Serdar Denktaş CTP Genel Merkezinde CTP, HP ve TDP Genel Başkanları ile bir araya gelerek dörtlü bir koalisyon hükümeti oluşturulması için iyi niyetle çalışma başlatılması kararı alınmasının ardından Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorusu üzerine başlatılan dörtlü koalisyon hükümeti oluşturma çalışmaları başarısızlığa uğramadığı sürece başka bir hükümet arayışı içinde olmayacaklarını söyledi.

Serdar Denktaş bu açıklaması ile bu aşamada UBP ile koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını ortaya koymuş oldu.